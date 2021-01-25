Молодые люди из Тулы более полугода воровали вещи из чужих гаражей: ущерб составил более 163 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

С ноября 2019 года по май 2020 года злоумышленники в возрасте от 19 до 21 года совершили 9 краж из гаражей различных гаражных кооперативах на территории Пролетарского района Тулы. В основном они воровали инструменты, автомобильные аккумуляторы и другое имущество. Общая сумма награбленного превысила 163 тысячи рублей. Ущерб в ходе следствия был возмещен.

Суд рассмотрел это дело. Одному из подельников повезло меньше остальных: ему придется отправиться на год и девять месяцев в колонию-поселение со штрафом 35 тысяч рублей. Еще трое подсудимых приговорены к штрафам в размерах от 60 до 90 тысяч рублей.

Приговор в силу не вступил.