За неделю в Тульской области от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперативный штаб собрал данные статистики по коронавирусу с 18 по 25 января. Так, за неделю вылечились от вируса 1421 человек. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 25 005 человек.

Тем не менее, 1 362 новых случая заболевания зарегистрировано в области за это время. Коронавирус подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 27 867 случаев заболевания.

Вместе с этим, в Тульской области зарегистрировано 50 летальных исходов, вызванных ковидом. Пациентам было от 49 лет до 91 года. Большинство из них страдали хроническими заболеваниями. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 960 человек.