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В Новомосковске задержали подозреваемых в производстве марихуаны

На их съемных квартирах нашли оборудование для выращивания растения, а также уже готовый наркотик
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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В Новомосковске задержали подозреваемых в производстве марихуаны

В Новомосковске задержали подозреваемых в производстве марихуаны

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске Тульской области сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержаны трое местных жителей, подозреваемые в незаконном наркообороте.

Подозреваемые «попались», когда совершали поездку для сбыта наркотиков. В ходе досмотра у них было найдено и изъято 20 г марихуаны. Исследование подтвердило, что это была именно она.

По месту проживания и на съемных квартирах подозреваемых также нашли оборудование для выращивания конопли в домашних условиях, а также сами растения и уже готовый наркотик. Теперь в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ЧП