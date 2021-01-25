В Новомосковске задержали подозреваемых в производстве марихуаны Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске Тульской области сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков задержаны трое местных жителей, подозреваемые в незаконном наркообороте.

Подозреваемые «попались», когда совершали поездку для сбыта наркотиков. В ходе досмотра у них было найдено и изъято 20 г марихуаны. Исследование подтвердило, что это была именно она.

По месту проживания и на съемных квартирах подозреваемых также нашли оборудование для выращивания конопли в домашних условиях, а также сами растения и уже готовый наркотик. Теперь в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.