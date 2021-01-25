Мужчина из Тульской области забыл сумку в туалете заправки и лишился денег Фото: Алексей ФОКИН

55-летний житель Тульской области забыл сумку в туалете автозаправки, а когда вернулся, ее там уже не было. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Выяснилось, что пропажу оперативно присвоил другой посетитель заправки. Догадываясь, что вещи кто-то забыл и скорее всего за ними вернется, мужчина все равно решил забрать себе сумку.

На данный момент свою вину он признал. Похищенное изъяли. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» продолжается работа по выяснению деталей случившегося.