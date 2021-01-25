На трассе Тула — Новомосковск появилось два новых освещенных участка Фото: материалы пресс-служб

Теперь в темное время суток автомобилистам будет еще удобнее ездить по трассе Тула — Новомосковск. Там установили освещение еще на двух участках дороги в районе населенных пунктов.

На подъезде к деревне Большая Еловая дополнительно установили 21 опору со светильниками. Еще 11 опор появились в районе поселка Стахановский.

Эта мера поможет предотвратить ДТП в вечернее время и упростит передвижение по данным участкам. В этом году запланировано осветить еще 121 км дорог в Тульской области.