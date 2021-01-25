18 медиков из Тульской области попали в «Список памяти» скончавшихся от коронавируса врачей Фото: Алексей ФОКИН

К 25 января в «Списке памяти» врачей, погибших от коронавируса, значатся 18 имен медицинских работников из Тульской области.

Еще два врача попали в этот список за последнее время: детский хирург Константин Баранов и фельдшер Елена Сергеечева.

Вот фамилии тех, кто спасал чужие жизни, отдав свои:

- Баранов Константин Викторович, 49 лет, детский хирург, Тула

- Сергеечева Елена Владимировна, 63 года, фельдшер, Здравпункт АО НПО "Базальт", Тула

- Меньшиков Григорий Иванович, 61 год, терапевт, г. Донской, Тульская область

- Титаренко Маргарита Борисовна, 69 лет, врач лабораторной клинической диагностики, Центральная районная больница, г. Богородицк, Тульская область

- Наумова Ирина Алексеевна, 60 лет, санитарка, Тульская областная клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.П. Каменева, Тула

- Логвинова Любовь Васильевна, 69 лет, фельдшер, Тёпло-Огарёвская ЦРБ, п. Тёплое, Тульская область

- Елагина Валентина Ивановна, 64 года, медицинский статистик, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область

- Донушкин Алексей Вячеславович, 58 лет, терапевт, Ефремовская районная больница им. А. И. Козлова, г. Ефремов, Тульская область

- Зыбин Анатолий Анатольевич, 65 лет, водитель скорой помощи, Богородицкая ЦРБ, г. Богородицк, Тульская область

- Петровский Игорь Васильевич, заведующий подстанцией СМП, г. Киреевск, Тульская область

- Полиенко Игорь Леонидович, 55 лет, хирург, Киреевская ЦРБ, г. Киреевск, Тульская область

- Чепель Ирина Робертовна, 58 лет, санитарка, Тульская Областная Клиническая больница, Тула

- Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула

- Покровская Татьяна Борисовна, 62 года, санитарка, Городская больница №9, Тула

- Симма Анатолий Исаакович, 70 лет, врач-анестезиолог, Больница им. Ваныкина, Тула

- Авдовенко Анатолий Леонидович, 60 лет, зав. отделением гнойной хирургии, Новомосковская городская клиническая больница

- Головина Галина Валерьевна, 44 года, медсестра, Городская больница №11, Тула

- Филипских Ольга Васильевна, 58 лет, медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, Новомосковская городская клиническая больница.