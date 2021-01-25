На Щёкинском шоссе в Туле сбили пешехода: он госпитализирован Фото: Алексей ФОКИН

Утром на Щёкинском шоссе в Туле девушка 26 лет, управляя автомобилем "Hyunday Gets", сбила мужчину-пешехода. Он переходил дорогу не по пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшего госпитализировали.

Помните, что проезжая часть — это всегда место повышенной опасности. Переходите ее только по пешеходным переходам или на светофорах.

Кроме того, даже когда вам нужно перейти дорогу по «зебре», важно убедиться, что это будет безопасно: посмотрите по сторонам и проверьте, собирается ли автомобиль затормозить и пропустить вас. Только после этого ступайте на проезжую часть.