Бывший тульский чиновник, заведовавший транспортом, возглавил фирму-перевозчика, обслуживающую городские маршруты Фото: Алексей ФОКИН

На сегодняшний день ООО «Тульская ТК» обслуживает в Туле 12 маршрутов: 2, 7, 11-а, 16, 23, 27, 21-а, 36-а, 39-а, 44, 52-в, 72. Отнюдь не самые прибыльные и автобусами средней и малой вместимости. К тому же сроки окончания контракта — середина 2021 года. Общая стоимость – 55 млн 843 тыс. 690 рублей.

Кроме того, в ноябре и декабре прошлого года компания стала победителем контракта на организацию работы 19 маршрутов в Ленинском районе на сумму 36 млн 798 тыс. 037 рублей.

Заказчиком в обоих случаях выступила администрация Тулы, где Алдексей Крыгин на тот момент занимал должность заместителя главы администрации города — начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Чиновником он стал в январе 2017 года, ранее в течение года являлся заместителем гендиректора ООО «Тульские транспортные линии». Ранее два года был начальником управления пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения в той же «Тульской транспортной компании».