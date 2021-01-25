На Татьянин день в Туле будет тепло и пасмурно: что это значит по народным приметам? Фото: Алексей ФОКИН

25 января отмечаются сразу два известных праздника: Татьянин день и День студента. Как раз к этой дате в регион пришло ощутимое потепление, которое продлится почти до конца наступившей недели.

Сегодня в Туле весь день будет плюсовая температура. Синоптики прогнозируют от 0 до +1. Ясная и морозная погода в этот день – к хорошему урожаю. А вот теплая и пасмурная, по народным приметам, напротив, не сулит хорошего: предки подметили, что это к неурожаю. Если в ночь на 25 января было звездное небо — ждали раннюю весну. Большие сугробы в Татьянин день обещают хороший урожай хлеба. Кроме того, если в этот праздник рождается девочка, она будет хорошей хозяйкой и способной ученицей.

Сегодня солнце тулякам покажется ненадолго. Атмосферное давление будет в пределах 742-743 мм рт.ст. Кроме того, ожидается высокая влажность воздуха — до 92% — и сильные порывы юго-восточного ветра со скоростью 5,6-6,7 м/с. Метель и сильный ветер предки тоже считали не самым радостным признаком: они подмечали, что это сулит засуху, неурожай и неудачную рыбалку. Однако не стоит забывать, что это всего лишь приметы, которые записывали обычные люди.

Также 25 января отмечается День студента. К этому времени у некоторых «мучеников науки» уже заканчивается сессия, они наконец-то ненадолго могут расслабиться и отдохнуть. А вот кому-то все еще приходится размахивать зачёткой в форточку и кричать «Халява, приди!». Считается, что если после Татьяниного дня будет экзамен, лучше к нему не готовиться, ибо это не сулит ничего хорошего. Самые смелые и отчаянные студенты отмечают, что зачастую это действительно работает.

Однако мы все же не советуем проверять эту примету!