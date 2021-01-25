В Тульской области «мобильные» посылки до заключенных не добрались Фото: материалы пресс-служб

В одном случае «добрая» мама попыталась передать сыну 11 сим-карт для мобильных телефонов. При этом замаскированы они были достаточно искусно — внутрь этикеток от пакетированного чая. Если бы не оперативная информация о том, что мужчина собирается распространять симки среди заключенных, неизвестно, удалось бы пресечь противоправное действие.

В другом случае в помещении, функционирующим в режиме следственного изолятора, на территории ИК-5 была задержана еще одна «звонящая посылка», направленная в адрес обвиняемого Г. При досмотре продуктовой посылки в куске сала был обнаружен мобильный телефон. Обвиняемый Г пояснил, что данный телефон хотел приобрести для личного пользования, в этом ему согласился помочь его знакомый на свободе.

В отношении граждан, отправивших посылки с электронными начинками, составлены протоколы об административном правонарушении и направлены по месту их жительства для принятия дальнейшего решения.