Пьяная ссора в Тульской области завершилась убийством Фото: Алексей ФОКИН

По предварительным данным, днем 22 января текущего года, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов, расположенном по улице 4-й бытовой проезд города Щекино Тульской области в ходе ссоры с хозяином квартиры, нанес тому удар ножом в грудь. От полученных ран 27-летний мужчина скончался в больнице в тот же день.

Сотрудниками следственного управления подозреваемый задержан. Им оказался 38-летний житель Тульской области. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

На данный момент следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, а в ближайшее время будет проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого и поставлен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.