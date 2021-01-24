Насосная станция под Тулой затопила округу нечистотами Фото: соцсети

Зафиксировано, что с территории коммунального объекта в близлежащий овраг самотеком сливаются нечистоты. При этом сама станция обесточена, насосы не функционируют. Наличествуют и другие признаки бесхозности объекта - отсутствие ограждений, доступ к оборудованию и к открытым накопителям отходов - свободный.

Вместе с тем, кто-то ведь ранее ей владел. Это и предстоит выяснить надзорному ведомству. И оперативно, потому как нечистоты просто выливаются из переполненных колодцев и посредством ручья с неприятным запахом впадают в реку Воронка в районе деревни Нижняя Китаевка, что под Тулой.