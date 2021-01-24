В Туле проверили, как управляющие компании убирают придомовые территории Фото: Игорь Копытов

В Туле проверили дворы на наличие наледи и снега – как проводят уборку управляющие компании. Сотрудники управления по административно-техническому надзору обошли 136 придомовых территорий в четырех терокругах. Только в Привокзальном в 42 дворах выявлены 24 нарушения.

Согласно закону Тульской области об административных правонарушениях, за невыполненные работы по уборке снега и наледи грозит штраф: для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 450 тысяч рублей.