Метеопредупреждение объявлено в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 24 января, в регионе биже к вечеру местами усилится туман. Видимость на дорогах составит 200-700 метров. В темное время суток возможна гололедица.

МЧС просит водителей и пешеходов быть аккуратными и соблюдать правила личной безопасности. Так, в условиях плохой видимости лучше снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге. Двигаться в условиях тумана лучше при ближнем свете фар. Пешеходам же при гололедице спасатели рекомендуют выбрать обувь на мягкой рифленой подошве.