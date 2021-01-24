В Тульской области появятся физкультурно-оздоровительные центра под открытым небом Фото: Игорь КОПЫТОВ

По сути это – те же площадки для воркаута, только с гораздо большим спектром возможностей. То есть, кроме тренажеров, здесь будут и футбольные площадки, и баскетбольные.

На территории Тульской области первая такая площадка – ФОКОТ – должна появиться уже в этом году на территории стадиона «Арсенал». Строительство данного объекта будет способствовать популяризации моды на здоровый образ жизни, и, конечно, привлечет к занятиям на открытом воздухе еще большее число туляков, заботящихся о своем будущем.