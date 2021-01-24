По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 января, в воскресенье, будет +3 градуса Фото: Игорь Копытов

Пасмурное небо, слякоть – признаки воскресенья. Впрочем, достаточно тепло для того, чтобы гулять по расчищенным дрожкам в парке. А вот лыжи лучше при такой погоде оставить дома.

Ветер юго-восточный, до 5 метров в секунду. Давление – 743 мм рт. ст. Влажность – 92%.

К понедельнику грядет похолодание. Температура воздуха постепенно снизится до нуля градусов по Цельсию. Однако осадков по-прежнему не предсказывают. Оттепель продлится, предположительно, до среды.