В одном из городов Тульской области панируется воссоздать Гагаринский парк Фото: соцсети

Так, разработка проектно-сметной документации в Плавске уже началась. Ожидается, что комфортабельное, современное и многофункциональное общественное пространство займет площадь более чем в 24 гектаров практически в центре города.

На территории парка появятся скейтпарк, памп-трек, места для прогулок и тихого отдыха – в числе которых смотровая площадка у растущей здесь вековой лиственницы, зеленый театр у двухсотлетнего дуба – современника князей Гагариных – владетелей села Сергиевского. Будут также установлены детские площадки, создан вечнозеленый лекторий и большая смотровая площадка-лестница.