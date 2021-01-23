Тульских студентов приглашают бесплатно поплавать в бассейне Фото: соцсети

Так, в Центральном парке студенты могут покататься бесплатно на колесе обозрения, взять напрокат коньки для катка на Большом кругу.

Кроме того, с 23 по 25 января при предъявлении студенческого билета посещение всех музеев региона для студентов тоже будет бесплатным, а в кинотеатре «Майский» можно посмотреть фильмы «Дорогой папа» и «Смотри, как я».

Также по предварительной записи можно будет посетить бассейны в пос. Ленинский и на ул. Степанова в Туле.