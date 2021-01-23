Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Тульских студентов приглашают бесплатно поплавать в бассейне

Целый ряд мероприятий стартовал на этих выходных для учащихся вузов
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Тульских студентов приглашают бесплатно поплавать в бассейне

Тульских студентов приглашают бесплатно поплавать в бассейне

Фото: соцсети

Так, в Центральном парке студенты могут покататься бесплатно на колесе обозрения, взять напрокат коньки для катка на Большом кругу.

Кроме того, с 23 по 25 января при предъявлении студенческого билета посещение всех музеев региона для студентов тоже будет бесплатным, а в кинотеатре «Майский» можно посмотреть фильмы «Дорогой папа» и «Смотри, как я».

Также по предварительной записи можно будет посетить бассейны в пос. Ленинский и на ул. Степанова в Туле.