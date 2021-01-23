Виртуальный безработный «кормил» работницу центра занятости в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В городе Суворове тульской области начальник местного Центра занятости населения фиктивно поставила на учет мужчину и полгода получала за него пособие. «Доход» составил почти 40 тысяч рублей.

Нарушение вскрыла прокуратура и завела уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Следствие еще идет. Но так или иначе, женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на тот же срок, даже лишением свободы на срок до двух лет.