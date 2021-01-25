Поздравление губернатор Тульской области Алексея Дюмина с Днем студента Фото: материалы пресс-служб

Это праздник молодых, увлечённых, инициативных и творческих людей. Ваш креативный подход, смелые идеи, стремление создавать новое – были и остаются залогом развития родного края.

Уже сегодня вы не только осваиваете учебные дисциплины, но и активно участвуете в жизни региона. Среди вас есть и общественные деятели, и поисковики, и волонтеры. Своим энтузиазмом и искренним желанием созидать, творить добро, помогать людям вы делаете жизнь на тульской земле лучше. А самые серьезные достижения у вас еще впереди.

Желаю вам на долгие годы сохранить студенческий задор и жажду открытий, всегда оставаться любознательными и целеустремленными! Здоровья, успехов и удач!