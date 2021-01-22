Наркодилер из Тульской области создал по городу 70 тайников-закладок Фото: Алексей ФОКИН

Мужчина в Туле решил заниматься наркоторговлей, купив крупную партию различных наркотических средств. Самостоятельно расфасовав их в розничные и средне-оптовые партии, он разместил наркотические средства в тайниках-закладках в пределах Тулы для дальнейшей продажи. Всего по городу он создал 70 тайников.

Сведения о тайниках он размещал в Telegram своей «дамы сердца», которая об этом вообще ничего не знала.

Преступление мужчине довести до конца не дали: тайники были обнаружены, а вот неудавшийся наркоторговец теперь «сядет» на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.