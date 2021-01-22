В Ефремове убили мужчину: подозреваемый найден и задержан Фото: Алексей ФОКИН

Ночью 19 января наступившего года в одном из домов Ефремова Тульской области что-то не поделили два знакомых. После этого один из них ударил другого ножом самое сердце. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого в убийстве нашли и задержали.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, в ближайшее время будет проведена проверка показаний на месте с участием подозреваемого и поставлен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование дела продолжается.