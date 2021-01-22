В Туле приезжие продают горожанам фальшивые монеты времён царской России

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В сети появилась информация, что в Туле орудуют аферисты, которые предлагают людям фальшивые монеты времён царской России. Злоумышленники являются выходцами из Таджикистана.

Некоторым эти люди рассказывают, что монету нашли на стройке в Сергиевом Посаде, где работали. Не исключено, что у них припасено несколько «легенд» о том, как были найдены монеты. Возможно, что человек, который не разбирается в исторических монетах, не сможет отличить подделку, поэтому рекомендуем быть бдительными, лучше вообще не подпускать к себе подозрительных людей.

Очевидцы также отмечают, что «работают» мошенники неподалеку от ЦО №1. Высматривают машины родителей, которые приезжают забрать из школы детей. Те, кто сталкивался с этими людьми, отмечают их характерные приметы: у одного из них косоглазие, одеты в рабочие телогрейки, предположительно работают дворниками.

Если вы замечаете, что похожие подозрительные мужчины приближаются к вашей машине, лучше на всякий случай заблокировать двери и не вступать с ними в диалог.