В Тульской области женщина, используя служебное положение, получала чужую пособию по безработице Фото: Алексей ФОКИН

Центра занятости населения в Суворове, используя свое служебное положение, фиктивно поставила на учет в центр занятости мужчину, который даже об этом не подозревал.

Так, за восемь месяцев она «заработала» на своей афере более 39 тысяч рублей.

По этому инциденту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре района.