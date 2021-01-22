Тулякам предлагают поделиться предложениями по реновации площади Ленина Фото: соцсети

В Туле стартует конкурс «Площадь Ленина. Новое прочтение». Организатором выступает тульская архитектурно-строительная компания. Принять в нем участие могут как студенты — будущие архитекторы и строители, так и состоявшиеся специалисты. Предложения готовы принять и от просто неравнодушных туляков.

Для студентов заготовлен особый стимул — создан призовой фонд. Остальные категории имеют просто шанс заявить о себе.

Итоги конкурса будут подведены 15 февраля.