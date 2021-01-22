В Новомосковске сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте Фото: материалы пресс-служб

21 января в 09:10 на улице Парковой в Новомосковске молодой человек 26 лет, управляя автомобилем «ВАЗ 21103», сбил пешехода. По предварительной информации, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В итоге пешехода госпитализировали с различными травмами.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств.