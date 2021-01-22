Туляк предложил себя в аренду за еду Фото: Алексей ФОКИН

Некто Дивинтрий предложил взять себя в аренду всего за 689 рублей в час как человека «который ничего не может делать, кроме элементарных вещей». Спектр того, чем он может заняться с заказчиком, достаточно широк — в качестве собеседника, компаньона для похода в магазин или партнера для компьютерных игр. Также молодой человек готов занять место в очереди или составить компанию на свадебном торжестве.

«Я готов просто есть и пить с заказчиком, а также поддерживать банальные и простые беседы. Клиенту требуется оплатить все расходы на транспорт и еду для меня», - пишет автор объявления и в конце предупреждает: «Я могу уйти в любой момент, без объяснения мотивов и причин».