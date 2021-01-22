Туляк отсудил почти 200 тысяч рублей за разбитый автомобиль у теплосетей Фото: Алексей ФОКИН

Само происшествие имело место 8 июля 2020 года, когда по городу пронесся ураган. Буквально за несколько минут стихия вырвала и поломала десятки деревьев. На автомобиль истца тогда упала большая ветка.

Туляк посчитал, что виноваты в этом управляющая компания «СтройМакс», городская администрация и АО «Тулатеплосети». Материальный ущерб он оценил в 156 с лишним тысяч рублей, потребовав с ответчиков также возместить судебные расходы и затраты на госпошлины.

В результате Центральный районный суд Тулы требования удовлетворил частичнои постановил взыскать с АО «Тульское предприятие тепловых сетей» материальный ущерб и судебные расходы на общую сумму 187 тысяч с небольшим рублей.

Решение в силу пока не вступило.