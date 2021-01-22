Молодые парень и девушка из Тулы погибли, отравившись угарным газом Фото: материалы пресс-служб

Следствие начало выяснять, кто виноват в гибели парня и девушки в одной из квартир на Красноармейском проспекте Тулы. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Тела молодых людей с признаками отравления угарным газом вследствие его скопления в помещении данной квартиры нашли накануне.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, у управляющей компании и газовой службы запросили всю необходимую документацию. Будет назначена экспертиза по исследованию работоспособности газового оборудования, а также судебно-медицинские экспертизы пострадавших.

Сейчас ведутся все необходимые действия, чтобы разобраться, по чьей вине случилась трагедия.