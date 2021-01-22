У двух жителей Тулы нашли 30 свёртков наркотиков

У двух жителей Тулы изъяли 30 свертков наркотиков Фото: материалы пресс-служб

В Туле задержали подозреваемых в незаконном наркообороте. Ими оказались 40-летний туляк и его 32-летний подельник, представитель цыганского этноса. Злоумышленников поймали «с поличным».

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 30 свёртков общей массой более 200 гр, предположительно, подготовленных к сбыту на территории Тулы. Эксперты установили, что это были именно наркотики. Когда в съёмном доме, который подозреваемые, по предварительным данным, использовали при подготовке к распространению наркотиков, проводился обыск, в стене был найдет амфетамин и мефедрон общей массой более 0,5 кг.

Подозреваемые задержаны. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.