Житель Тульской области находился в магазине без маски и получил штраф 16 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области находился в одном из магазинов города Кимовск без средства индивидуальной защиты органов дыхания. До этого он уже привлекался к ответственности из-за подобного нарушения.

В этот раз дело кончилось штрафом в размере 16 000 рублей.

Напоминаем, что ношение масок в общественных местах все еще обязательно. Даже те, кто уже привились от коронавируса, все равно должны надевать их в места большого скопления народа, ведь организм все еще может выделять незначительное количество вируса. Носите маски, чтобы не заразить других и не подвергать опасности себя самого.