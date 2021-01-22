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Житель Тульской области находился в магазине без маски и получил штраф 16 тысяч рублей

Санитарное законодательство он нарушил повторно
Источник:kp.ru
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Житель Тульской области находился в магазине без маски и получил штраф 16 тысяч рублей

Житель Тульской области находился в магазине без маски и получил штраф 16 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Тульской области находился в одном из магазинов города Кимовск без средства индивидуальной защиты органов дыхания. До этого он уже привлекался к ответственности из-за подобного нарушения.

В этот раз дело кончилось штрафом в размере 16 000 рублей.

Напоминаем, что ношение масок в общественных местах все еще обязательно. Даже те, кто уже привились от коронавируса, все равно должны надевать их в места большого скопления народа, ведь организм все еще может выделять незначительное количество вируса. Носите маски, чтобы не заразить других и не подвергать опасности себя самого.