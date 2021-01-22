«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением тульский губернский каток

«Ростелеком» подключил восемь камер видеонаблюдения на губернском катке1 в центре Тулы. Из них три видеокамеры специалисты компании установили в помещении раздевалки и пункта проката, пять – снаружи, вокруг ледовой арены. Видеонаблюдение позволило не только обеспечить безопасность объекта, но и организовать трансляцию на сайте катка. Здесь круглосуточно в режиме онлайн гости и жители города могут наблюдать за «жизнью» ледовой площадки: оценивать загруженность катка, присматривать за детьми, следить за работой машин по очистке и заливке льда.

Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«В наши дни видеонаблюдение становится неотъемлемой частью современной жизни. Это эффективный инструмент в решении вопросов безопасности и контроля за ситуацией на местах, особенно в зонах массового пребывания людей. Совместно с правительством региона мы обеспечили системой умного видеонаблюдения не только исторический центр Тулы, но и десятки муниципальных образований по всей области. Большинство камер оснащены сервисом видеоаналитики, что позволяет распознавать объекты и анализировать видео: определять пол и возраст людей, вести подсчет уникальных посетителей, считывать номера машин, фиксировать оставленные предметы. Внедрение цифровых сервисов “Ростелекома” способствует улучшению качества жизни туляков».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это возможность удаленного просмотра видео и хранения видеоархива на облачной платформе. Услуга позволяет оперативно организовать видеонаблюдение на неограниченном количестве объектов без затрат на сетевую инфраструктуру. Система сигнализирует о нештатных ситуациях с мгновенным уведомлением о тревожном событии, осуществляет интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания, имеет возможность локального хранения видеоархива. Услуга «Облачное видеонаблюдение» позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории.

Всю необходимую информацию об услуге «Видеонаблюдение» можно найти на сайте компании и узнать по телефону 8 800 200-30-00.

1 Губернский каток на главной площади Тулы работает с 2017 года. Ледовая площадка оснащена покрытием высокого качества. Из-за коронавирусной ситуации в этом году на катке одновременно могут находиться не более 150 человек. Подсчёт ведется через установленную систему допуска. Число посетителей, которые прошли в пункт проката, выводится на информационное табло на улице. Чтобы развести потоки посетителей, вход и выход организован через разные двери. В пункте проката предоставлено 250 пар коньков.