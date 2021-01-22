В Узловой случился пожар в многоквартирном доме: есть пострадавший Фото: материалы пресс-служб

21 января в 15:09 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Узловский район, г. Узловая, квартал 5-ая Пятилетка. Туда незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Сразу по прибытии пожарные приступили к тушению огня, он был ликвидирован чуть больше, чем за 5 минут. Тем не менее, в результате происшествия есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.