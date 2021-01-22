Ледяной дождь и мокрый снег: в Тульской области объявлено метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области ожидаются так называемые «температурные качели» – после сильных морозов в начале недели, к воскресенью потеплеет до +3 градусов. По прогнозам, выпадет мокрый снег, пройдут ледяные дожди. Порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду.

Региональное министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает о возможных ЧС, связанных с авариями на электросетях, линиях связи. Также ожидается увеличение количества ДТП.

Влияние циклона и связанное с ним потепление продлится, предположительно, до 27 января 2021 года.