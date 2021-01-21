Тульские полицейские спасли жизнь девушке, попавшей в ледяную канаву Фото: материалы пресс-служб

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что требуется срочная помощь девушке, которая провалилась в канаву, заполненную водой, в районе очистных сооружений.

Сотрудники дежурной смены оперуполномоченный ОЭБиПК капитан полиции Андрей Керин и участковый уполномоченный лейтенант полиции Артём Яцуненко сразу направились на место происшествия. С трудом пробираясь через глубокий снег по пересеченной местности, они обследовали попадающиеся на пути канавы и снежные бугры, сами рискуя провалиться в воду и замерзнуть.

Через сорок минут девушка была обнаружена. Пострадавшая лежала около ручья, без шапки, вымокшие куртка и брюки превратились в глыбу льда, она практически не шевелилась. Полицейские на руках почти полкилометра несли ее к машине, где и передали подъехавшим врачам.