Правоохранители предупреждают туляков об ответственности за участие в несанкционированных акциях Фото: Алексей ФОКИН

Ответственность в соответствии с законом предусмотрена как за само участие в таких мероприятиях, так и за призывы к участию.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Полиция призывает граждан не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.