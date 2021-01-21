Ветерану из Тульской области не дают квартиру: делом заинтересовалось следствие Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает Следственное управление СК России по Тульской области, ранее в СМИ появилась информация, что ветеран чеченской кампании из Куркинского района не может добиться для себя нормального жилья. Являясь инвалидом, он 20 лет ждал и просил органы местного самоуправления о благоустроенном жилище, потому что имеющееся у него жилье является непригодным для проживания.

Однако никаких действий по обеспечению ветерана жильем не предпринималось.

Следователи потребовали у администрации Куркинского района все необходимые документы для разбирательства в этом вопросе. Кроме того, следствие также изучает материалы СМИ по этой тематике. В настоящее время по вопросу идет проверка.