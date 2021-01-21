Тульский гипермаркет «Маяк» временно закрыли Фото: соцсети

На таком решении настаивал региональный Роспотребнадзор по итогам недавнего рейда. В магазине зафиксированы нарушения антикоронавирусных предписаний главного санитарного врача по Тульской области - не проводили дезинфекцию и обеззараживание воздуха, не обрабатывали тележки.

Кроме того, холодильное оборудование в «Маяке» содержалось в ненадлежащих условиях чистоты, помещения захламлены.

За нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения гипермаркет закрыли на 15 суток.