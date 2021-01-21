Где в Туле отключат свет 22 января: список улиц Фото: Алексей ФОКИН

22 января на некоторых тульских улицах отключат электричество в связи с плановыми ремонтными работами. Отключения начнутся с 10:00. К 15:00 по всем адресам снова включится свет.

Вот подробный список улиц:

С 10:00 до 12:00: ул. Плеханова, 136, 157, 159, 142, 140, 138; ул. Ложевая, 136, 138;

С 10:00 до 12:00: ул. Мелиховская 6, 8,18, 24; Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82; ул.Серпуховская 1-21 (нечет.);

С 13:00 до 15:00: Мясново: ул. Н. Выселковая, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.).