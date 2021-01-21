«На тульском направлении» вышел в финал «Маршрута года» Фото: соцсети

Всего для участия во Всероссийской туристской премии «Маршрут года»-2020 было заявлено 442 проекта из 62 регионов России. В финал вышли 300 проектов, в том числе 12 из Тульской области.

Среди финалистов - сотрудники объединения «Историко-краеведческий и художественный музей», представившие на суд компетентного жюри маршрут «На тульском направлении». Впереди - борьба за победу в финале в номинации «Лучший военно-исторический маршрут».