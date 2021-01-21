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«На тульском направлении» вышел в финал «Маршрута года»

Проект тульского музейного объединения добрался до последнего этапа премии
Игорь КОПЫТОВ
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«На тульском направлении» вышел в финал «Маршрута года»

«На тульском направлении» вышел в финал «Маршрута года»

Фото: соцсети

Всего для участия во Всероссийской туристской премии «Маршрут года»-2020 было заявлено 442 проекта из 62 регионов России. В финал вышли 300 проектов, в том числе 12 из Тульской области.

Среди финалистов - сотрудники объединения «Историко-краеведческий и художественный музей», представившие на суд компетентного жюри маршрут «На тульском направлении». Впереди - борьба за победу в финале в номинации «Лучший военно-исторический маршрут».

Культура