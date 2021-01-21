«А мне точно сделают обе прививки?»: есть ли гарантия, что тулякам введут оба компонента вакцины от коронавируса

Есть ли гарантия, что тулякам введут оба компонента вакцины от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Брифинг по массовой вакцинации от коронавируса прошел в Туле 21 января. На нем были даны ответы на самые основные вопросы по вакцинации, которые волнуют туляков. В их числе был вопрос о том, есть ли гарантии, что человеку точно вовремя введут второй компонент.

Выяснилось, что об этом тулякам переживать не стоит: вакцина «Спутник V» двухкомпонентная, флаконы с компонентами 1 и 2 поступают одновременно. Если человек привит одним компонентом, второй флакон автоматически резервируется за ним.

Напомним, что после сделанной прививки пациенту выдается специальная памятка, где есть отметка о прохождении вакцинации и приглашение на повторную вакцинацию.

Вакцинация будет проходить как в больницам, запись в которых открыта по 28 кабинетам, так и в общественных местах. В Туле это будет торговый центр «Гостиный двор». Кроме того, для вакцинации также будут созданы специальные прививочные бригады для вакцинации людей на рабочих местах.

Записываться на вакцинацию рекомендовано туда, где слоты на запись уже начали заполняться.