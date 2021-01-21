Жителя Тульской области осудят за фиктивную регистрацию гастарбайтеров Фото: Алексей ФОКИН

Органом дознания установлено, что 37-летний мужчина, являясь собственником квартиры в Новомосковске, в нарушение требований Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» в октябре 2020 года фиктивно поставил на учет четырех иностранных граждан в своем жилье, заведомо зная, что те жить там не будут. Понятно, что двигала его поступками корысть.

Прокуратурой города химиков утвержден обвинительный акт по ст. 322.3 УК РФ. Теперь уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.