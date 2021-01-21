Смогут ли туляки выбрать, какой вакциной они хотят прививаться от коронавируса?

«Спутник V» и «ЭпиВакКорона»: есть ли разница и когда можно будет из них выбирать Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на брифинге по массовой вакцинации от коронавируса 21 января сообщили о том, смогут ли туляки выбрать, какой вакциной они хотят привиться от коронавируса. На данный момент уже есть опыт применения обеих вакцин.

Туляки смогут выбирать «свою» вакцину, когда в регион поступит вторая партия вакцины «ЭпиВакКорона». На брифинге также отметили, что обе вакцины вырабатывают антитела и сильнйо разницы между ними нет.

Отмечается также, что ношение масок после прививки все еще остается обязательным.