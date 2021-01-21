Как в Тульской области будут наблюдать за состоянием привитых от коронавируса пациентов

Как будут наблюдать за состоянием привитых от коронавируса пациентов Фото: Алексей ФОКИН

С 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время людей прививают вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». О том, как будут наблюдать за состоянием привитых, рассказали 21 января на брифинге по массовой вакцинации от коронавируса.

После того как пациент сделал прививку, он еще 30 минут должен находиться рядом с врачом, чтобы медик мог наблюдать за его состоянием. Если оно стабильно и пациент не жалуется на какого-то рода недомогания, его можно отпустить домой.

Кроме того, на портале «Госуслуг» может появиться специальный дневник привитого. В нем пациент сможет фиксировать данные о состоянии своего здоровья.

Также никто не отменяет и возможность созвониться с медицинским учреждением, и, если чувствуете себя плохо, вызвать врача.