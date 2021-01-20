В Туле ушел из жизни генерал-майор в отставке Владимир Аксенов Фото: материалы пресс-служб

Владимир Иванович родился 7 августа 1940 года в с. Исса Иссинского района Пензенской области в крестьянской семье. После окончания Тульского государственного педагогического института работал в школе № 56 г. Тулы. Затем был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В 1966 году окончил высшую школу КГБ при СМ СССР, и с 1967 по 1996 годы проходил военную службу в органах государственной безопасности, пройдя нелегкий путь от оперуполномоченного до начальника тульского Управления. Принимал активное участие в боевых операциях

На всех участках службы Владимир Иванович отличался принципиальностью и требовательностью, заботой и вниманием по отношению к сослуживцам. За заслуги в обеспечении безопасности государства награжден орденом Красной Звезды и другими ведомственными наградам.

Руководство УФСБ России по Тульской области, ветераны и личный состав Управления выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память о нем навсегда будет жить в наших сердцах.

Прощание состоится 22 января 2021 года в 12 в Свято-Никольском храме по адресу: город Тула, ул. Революции, д. 6 «б». Похороны генерал-майора Аксенова Владимира Ивановича пройдут 22 января 2021 года в 13 часов на Аллее Славы 1-го городского кладбища города Тулы.