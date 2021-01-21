На пьяного водителя завели уголовное дело за оскорбление сотрудника ГИБДД Фото: Алексей ФОКИН

34-летнего туляка обвиняют в публичном оскорблении представителя власти, который находился при исполнении.

Установлено, что в ноябре 2020-го мужчина, управляя своим автомобилем, был остановлен сотрудником ГИБДД. Водитель был явно пьян. Его доставили в отдел полиции, где он и обругал сотрудника ГИБДД нецензурными оскорблениями.

Теперь любитель покататься пьяным за рулем находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.