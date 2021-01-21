В Воловском районе загорелся жилой дом: есть пострадавший Фото: материалы пресс-служб

В ночь на 21 января в Воловском районе Тульской области загорелся жилой дом. ЧП произошло в поселке Ялта на улице Привокзальная.

Пожарные незамедлительно выехали на место. Сразу по прибытии они начали тушить огонь, сделать это удалось за 20 минут.

Несмотря на усилия специалистов по тушению огня, в результате пожара пострадал человек. Кроме того, сгорела и обрушилась кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.