Какие улицы Тулы останутся без света 21 января Фото: Алексей ФОКИН

Некоторые крупные улицы Тулы останутся без электричества 21 января. Отключения связаны с ремонтными работами. Они начнутся с 10:00, а на некоторых улицах с 12:00. Работы завершат довольно быстро: уже к 14:00 свет вернутся в дома.

Приводим подробный список улиц, на которых запланированы отключения:

С 10:00 до 12:00: ул. Лейтейзена, 3, 3-а; ул. Бр. Жабровых, 6; Красноармейскиё пр-т, 9, 11, 7;

С 12:00 до 14:00: Красноармейский пр-т, 9, 11; ул. Лейтейзена, 3.