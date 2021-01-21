В Тульской области ожидается ухудшение погодных условий Фото: материалы пресс-служб

ГИБДД по Тульской области предупреждает, что в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Пойдет сильный снег и понизится среднесуточная температура. Это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей и любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.

Уважаемые водители, будьте крайне внимательными и аккуратными на дороге, четко соблюдайте ПДД, избегайте резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям с небольшим стажем воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.