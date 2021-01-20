По Туле каталась маршрутка без тормозов Фото: Алексей ФОКИН

В ходе совместной межведомственной проверки составлено 7 административных материалов. Самые невинные нарушения — нечитаемые госрегистрационные знаки и незаконно установленный опознавательный фонарь легкового такси. В последнем случае, впрочем, сомнения у инспекторов вызвало и разрешение на осуществление перевозки пассажиров. Возможно, оно поддельное.

Четыре протокола касались ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ - управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

Особо отличился водитель микроавтобуса, который управлял им с заведомо неисправной тормозной системой. Кроме административного наказания по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ лихачу теперь предстоит «выкупать» машину со специализированной стоянки.